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18.08.2018
Салiдарнасць, фото Сергей Гапон
Офисные игры

Чемпионат по офисным видам спорта Office Games`2018 прошел в Минске 16 августа.

Впервые в Беларуси профессионалы катания на офисных стульях, эксперты по метанию бумажек в урну и заслуженные мастера международного класса по дыроколингу проявили свои таланты перед зрителями на большой арене — в игровом зале спортивно-оздоровительного центра «Олимп».

Организатор Office Games`2018 выступил бренд «Офистон» — один из крупнейших поставщиков товаров для офиса в Беларуси.

В программу чемпионата были включены восемь конкурсов: гонки на офисных креслах, офисный керлинг, офисное двоеборье (степлер+дырокол), офисный баскетбол и другие.

 
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