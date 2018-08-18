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Скандалы
18.08.2018
Станислав Коршунов, TUT.BY
Родственница застреленного милиционера: «У него же сыночек остался»

17 августа 57-летний житель деревни Бобровичи Сергей Д. открыл огонь из охотничьего ружья по милиционерам, которые пришли к нему проверить условия хранения оружия.

В результате 42-летний майор милиции погиб на месте, а его 23-летний коллега попал в реанимацию.

Подробности произошедшего TUT.BY узнал на месте трагедии.

Дом, в котором забаррикадировался стрелок Сергей Д.

Деревня Бобровичи находятся на отшибе Ивацевичского района. Населенный пункт маленький: пару улиц, несколько десятков домов и жителей, которые все друг о друге знают. До ближайшего населенного пункта отсюда 10 километров по грунтовой лесной дороге. Деревня будто защищена от остального мира плотным щитом из сосен и елей. 17 августа привычную тишину спокойных Бобровичей нарушили звуки выстрелов.

«Подумал, что дядьку скорее всего убьют»

Все произошло на центральной улице возле дома местного жителя Сергея Д. По официальной версии, сотрудники Ивацевичского РОВД проводили рейд по проверке условий хранения огнестрельного оружия. В деревне Бобровичи около 12.00 они подошли к дому Сергея, который хранил охотничье ружье ТОЗ 1985 года выпуска. Мужчина его держал у себя, так как с 2000 года был охотником.

Участковый Игорь Л. и его коллега Денис С. подошли к калитке, представились и сообщили о цели своего визита. Сергей вышел к ним с ружьем и открыл огонь по правоохранителям. 42-летний майор Игорь Л. погиб на месте возле калитки. Его напарнику удалось спастись. По словам местных, выстрел картечью попал ему в спину. Соседка Сергея из дома напротив, у которой все произошло прямо на глазах, бросилась к раненому милиционеру, оказала ему первую помощь и вызвала скорую. Прибывшие медики увезли его в реанимацию больницы.

Затем стрелок заперся в своем доме и никого не подпускал. Сельчанина задержали в результате спецоперации. Очевидцем задержания стал его племянник Семен, который живет в доме неподалеку. Когда в деревне поднялся шум, он подошел к дому родственника:

— Я услышал, что уже квадрокоптеры здесь летали. Подумал, что команду дали (на захват — TUT.BY). Говорят, что дядька не давал к телу убитого подойти, говорил, что будет «до конца». Раненый вроде как сам отполз. Ему в спину попало. Потом я услышал выстрелы. Подумал, что дядьку, скорее всего, убьют. (…) Как мне рассказали, когда ОМОНовцы вломились в дом, он попытался вылезти через окно, но потом крикнул: «все, я сдаюсь». И его скрутили. (…) Я подошел к забору и увидел, как его выводят.

Что послужило причиной такой реакции Сергея на визит милиционеров, Семен точно сказать не может. По словам сестры задержанного Нины, три дня назад между ее братом и участковым на берегу озера, расположенного неподалеку, возник спор из-за рыбалки. Об этом женщине рассказали односельчане Сергея. Слышал о конфликте и Семен.

— Дядька мой вспыльчивого характера. И вот когда милиционеры (через три дня после конфликта — TUT.BY) приехали к нему, то он или испугался или что. (…) У дядьки моего сложный характер, но на учете в психбольнице он не состоял, — объяснил Семен.

Сергей жил в доме с матерью Александрой Андроновной. Когда состояние женщины ухудшалось, ее забирала к себе сестра задержанного. За несколько недель до трагедии Александра Андроновна переехала из деревни к родственникам в город, и ее сын остался один.

После того, как женщина услышала о произошедшем, она приехала в Бобровичи вместе с дочерью и вторым сыном. Александра Андроновна говорит, что была шокирована новостями:

— Он мне и воды принесет, и дом уберет. Он все делал, не пил. Мне он был хорошим сыном.

«Он так любил папу, а папа — его»

Погибший участковый Игорь Л. проживал с семьей в городском поселке Телеханы. Жители Бобровичей, с которым удалось пообщаться TUT.BY, характеризуют его, как порядочного милиционера, хорошего семьянина. Мужчина пошел по стопам отца, который тоже служил в органах внутренних дел. Игорь Л. вместе с женой воспитывал сына-девятиклассника.

С Бобровичами погибшего милиционера связывает только тетя его жены, 94-летняя Фекла Ивановна. Пожилая женщина рассказала, что Игорь часто приезжал ее проведывать. Иногда брал с собой сына Никиту.

Последний раз он навещал родственницу утром 17 августа.

— Сказал, что выйдет в отпуск, будет ездить на клюкву. На прощание спросил: «Бабушка, как здоровье». Я ему сказала: «Внучек, хорошо». Засмеялась. Он попрощался и поехал, — вспоминает Фекла Ивановна.

О трагедии Фекла Ивановна узнала от женщины, которая ее досматривает:

— Она с ним (Игорем — TUT.BY) поговорила, он ушел. А потом выстрел. Она выбежала и босиком побежала туда (к дому стрелявшего — TUT.BY). Она прибегает, я спрашиваю: «Что случилось?» Мне никто ничего не говорит. Тогда я вышла на улицу, смотрю людей много, вижу один участковый ходит, а его нет. Вижу у забора, что кто-то лежит. Я думала, может, он упал. А мне же никто ничего не говорит, чтобы я не волновалась. Приехала врач, наколола меня уколами… У него же сыночек остался… Никитка. Он так любил папу, а папа — его.

Возбуждено уголовное дело

Вечером в пятницу место происшествия было оцеплено, работали следователи.

— Следователи совместно со специалистами госкомитета судебных экспертиз проводят осмотр места происшествия, в ходе которого осуществляется фиксация следовой информации на месте происшествия, а также изымаются необходимые объекты, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. В настоящее время Следственным управлением в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — рассказал TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14 п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ближайшее время мужчина будет освидетельствован на предмет нахождения в наркотическом или алкогольном опьянении. Следователями будут назначены необходимые экспертные исследования, в числе которых психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит психическое состояние подозреваемого лица.

 
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