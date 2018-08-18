«Каторжные люди» могут спросить Лукашенко

Кто заставил переживать президента?

Есть у Александра Григорьевича одно неоспоримое качество: давать точные характеристики и называть вещи своими именами. Вот и на этой неделе во время посещения Оршанского завода он вновь прошелся хлестким словцом.

Попугав министра тюрьмой и трудоустройством на завод и пожурив руководителей за недоработанное очковтирательство, Лукашенко обратил внимание на ненадлежащие условия труда на предприятии.

— Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц! — увещевал он.

И ведь что примечательно: этой характеристикой онпо сути описал ситуацию во всей стране. «Каторжные люди работают за 200 долларов» — это никакая не фигура речи и не частный случай на отдельном взятом заводе. Такие условия труда и заработки уже давно стали обыденным делом на многих госпредприятиях. Достаточно вспомнить могилевскую«Строммашину», которая переводит своих работников на 1-часовой рабочий день с соответствующим заработком: не нравится – будешь уволен.

Но больше всего умиляет забота президента об этих «каторжных людях», у которых, надо думать, тоже кое-что накопилось, чтобы спросить у Александра Григорьевича.

Например, как так получилось, что обещанная зарплата в 1000 долларов (ну, или хотя бы рублей) превратилась в каторгу за 200?

Почему, отказываясь от реформ, чтобы сохранить рабочие места, в итоге за 12 лет потеряли 200 тысяч человек?

Кто бросал огромные деньги из бюджета на спасение предприятий, которые спасти уже не представлялось возможным, и тем самым сделал нищей всю страну?

Где сейчас независимые профсоюзы, которые защищали работников от беспредела?

Как контрактная система превратила труд в каторгу, а работников в бесправных безмолвных рабов?

И, в конце концов, кто главный виновник всего этого безобразия, заставившего так переживать президента по поводу судьбы «каторжных людей»?