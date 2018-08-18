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18.08.2018
Авраам Козлов, MAXIM
Мужчина должен выплатить почти 9 миллионов долларов за то, что соблазнил чужую жену

Никогда, слышишь, никогда, не изменяй на территории штата Северная Каролина, если тебя занесет туда судьба. Ибо только что выяснилось, что у этого штата драконовские методы наказания изменщиков.

Кит Кинг и его жена Даниэлла (на фото) состояли в браке уже пять лет, когда Даниэлла поняла, что ей хочется чего-то нового. В 2015 году у нее начался роман с приехавшим в Северную Каролину из Техаса Франциско Хуизаром III.

Не знаем, чем привлек Даниэллу Хуизар — римскими цифрами после фамилии или латиноамериканской страстностью — но роман стремительно набирал обороты. Причем обороты набирались за счет обманутого Кита: так, Франциско вместе с Даниэллой и деньгами ее мужа посещал спа, рестораны и жил в отелях.

Закончился этот экстаз адюльтера, когда Кит обнаружил в телефоне жены сообщение от любовника. Он позвонил по номеру и потребовал оставить Даниэллу в покое.

Звонок подействовал, но не так, как хотелось бы Киту. Его жена собрала вещи и ушла к Франциско. Только наведавшись к ним в гости, и подвергнувшись от рук любовника жены унизительной процедуре захвата шеи, Кит понял, что пора нанимать адвоката. И неожиданно адвокат поведал Киту любопытный факт.

Оказывается, в законах штата Северной Каролины есть статья «увод жены от мужа» – и она неплохо оплачивается. Кроме того, адвокат Кита потребовал от Франциско III компенсации морального и материального ущерба — благо многочисленные чеки, предоставленные пострадавшим мужем (и легкомысленно разбросанные по дому женой), доказывали, что пара постоянно развлекалась за его счет.

После муторного процесса, суд постановил: любовник обязан выплатить Киту Кингу 8,8 миллионов долларов за увод жены и за многочисленные моральные и денежные травмы. Надеемся, эта гигантская сумма хоть немного утешит обманутого мужа. Правда, Даниэлла и Франциско уже подали апелляцию, так что у них есть шанс хотя бы уменьшить откупные.

Три типа любовниц

 
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