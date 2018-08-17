В Минске неожиданно сгоняют людей на загадочный субботник

Минск вслед за Оршей выходит на субботник.

В распоряжении TUT.BY оказался документ, подписанный главой Мингорисполкома, о работе в выходные дни 18 и 19 августа.

В документе сказано, что «в целях безусловного выполнения поручения главы государства о наведении порядка», а также «в связи с поручением главы Администрации президента Натальи Кочановой от 16 августа» главам администраций районов необходимо привлечь к работе в выходные дни 18 и 19 августа «работников администраций районов, предприятий и организаций для наведения порядка на закрепленных территориях».

Распоряжение Шорца направлено в «Минское городское жилищное хозяйство», «Зеленстрой», «Горремавтодор», а также в администрации районов.

Напомним, что республиканский субботник традиционно проходит в середине весны. В августе столица выглядит как обычно – чистой.