«Высохший» Макей пойдет на повышение?

На совещании у главы государства по рассмотрению кадровых предложений правительство представлял не его глава Андрей Кобяков, а министр иностранных дел Владимир Макей.

Скриншот с видео телеканала «Беларусь 1»

После недавнего разноса в Орше совещание у Александра Лукашенко проводилось в узком составе: присутствовали глава Администрации президента, руководители двух палат парламента, председатели КГБ, КГК и ОАЦ. Премьер-министра не позвали, зато был глава МИД.

Говоря о назначении новых членов правительства, Александр Лукашенко заявил, что есть «очень даже хорошие кандидатуры из числа дипломатического корпуса», и обещал выслушать мнение Владимира Макея.

Отсюда можно сделать вывод, в данный момент соображения министра иностранных дел значат для главы государства больше, чем мнение проштрафившегося в его глазах номинального руководителя правительства.

Но Владимир Макей занял место не по чину. Значит ли это, что он пойдет на повышение?

Международный обозреватель Роман Яковлевский сказал «Белорусскому партизану»:

– Насколько я знаю, в свое время рассматривался вопрос о назначении министра иностранных дел еще и вице-премьером. Не исключаю и такого варианта. Будет курировать экспорт и контролировать другие вопросы. В свое время, кстати, и Урал Латыпов, и Михаил Хвостов были вице-премьерами - министрами иностранных дел.

Фото пресс-службы главы государства

Судя по публичным высказываниям главы государства, Владимир Макей входит в число его любимчиков. В прошлом году Александр Лукашенко, говоря об отношениях с Евросоюзом, с юмором заявил: «Макей уже боится к вам ехать… Высох весь. Как вилочник стал, как в народе говорят».

Министр иностранных дел отличается исполнительностью и публично не перечит главе государства. Тогда как глава «пофигистов» Андрей Кобяков замечен в попытках отвечать Александру Лукашенко на повышенных тонах.

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