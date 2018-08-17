Новый глава Оршанщины назвал «мелочью» то, из-за чего Лукашенко уволил министра Черного

В первый день в новой должности Игорь Исаченко посетил инструментальный завод — предприятие было первым на маршруте во время визита Александра Лукашенко 14 августа, сообщает TUT.BY.

Приезд президента рабочие до сих пор вспоминают. Рассказывают, как глава государства провел почти 2 часа на заводе, хотя по протоколу был запланирован 40-минутный визит.

— Вышел из машины там, у ворот. О чем-то спрашивал девушек, которые его встречали. Потом сразу указал руководству на провалившуюся ливневку — ее уже подняли. Прошел в цех, сделал замечания по поводу порядка на территории, посмотрел продукцию нашу и конкурентов, — рассказывают на заводе и вспоминают самый впечатляющий момент: — А потом пошел туда, куда его пускать не хотели: на территорию цеха, где не доделали модернизацию крыши. И он все увидел. И тут началось.

По словам сотрудников завода, «было такое чувство, что президент знает, куда идти»:

— По плану модернизации нужно купить около 40 новых станков, хотя раньше речь шла о восьмидесяти. У нас пока есть только четыре, но не новых — модернизированных. И должен был быть модернизирован весь цех, а не две трети. Там, где не доделали крышу, площади пустуют.

Часть цеха инструментального завода, до которой не дошла модернизация. Крыша протекает, и влагу впитывают разбросанные по полу опилки. Когда они намокают, опилки заменяют свежими. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На инструментальном заводе говорят, что недоделанная крыша — вина не руководства завода. Как и бездумный перенос — пусть и временный — части производства в темное сырое помещение.

— Мы сопротивлялись, но кто будет слушать, что такой шаг увеличивает затраты времени и сил? Ну, а результат мы все увидели по телевизору.

Игорь Исаченко пояснил, что крыша на инструментальном заводе — мелочь по сравнению с планом модернизации производства. А этот вопрос на предприятии — главный.

— Мы с проектировщиками уже определяемся по модернизации и капитальному ремонту крыши прежде всего. Также — по расчистке помещений и ремонта их под станки, которые должны быть закуплены через инновационный фонд Министерства промышленности, — сказал новый глава Оршанщины.

Напомним, на недавнем совещании Александр Лукашенко набросился на министра архитектуры и строительства Анатолия Черного за то, что тот не отремонтировал крышу на Оршанском инструментальном заводе. Чиновник был публично уволен.

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