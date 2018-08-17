Навальный рассказал о впечатляющей квартире матери председателя Госдумы

Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина 82-летняя Лидия Барабанова владеет в Москве квартирой площадью 400 квадратных метров.

Об этом сообщил в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Стоимость квартиры, расположенной в жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах в Москве, составляет около 3,5 млн долларов.

Навальный также рассказал, что 3 августа Лидия Барабанова зарегистрировала компанию «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. По словам основателя ФБК, эта компания стала десятой, зарегистрированной на имя матери Володина.