Гуренко очень странно реагировал на голы, которые его команда забила «Зениту». Фотофакт

В интернете продолжается обсасывание подробностей игры минского «Динамо» и питерского «Зенита» в Лиге Европы. Читатели спортивных сайтов обратили внимание на несколько странных моментов.

Например, отсутствие в заявке «Динамо» лучшего игрока первого матча серба Уроша Николича. Перед игрой были сообщения, что легионер здоров и тренируется. Однако в заявку он не попал якобы по причине воспаления ахиллова сухожилия. При этом серб играл с таким же воспалением последний месяц.

Бросилось в глаза и то, что тренер «Динамо» Сергей Гуренко так и не выпустил на игру своего сына Артема, который выходил на поле одиннадцать матчей подряд. А в этой игре было даже не три, а четыре замены.

Главный тренер минского «Динамо» шутил после 1:8

И наконец, очень странная реакция Сергея Гуренко на забитые командой голы. Когда вся скамейка запасных радовалась сначала голу Владимира Хвощинского (его отменили через офсайд), а после Яхаи (его зачислили), Гуренко хватался за голову.

Реакция Гуренко на гол Хвощинского

…и Яхаи

Возможно, Гуренко всегда так реагирует в стрессовой ситуации? Похоже, что нет.

Мы просмотрели трансляцию первой встречи «Динамо» и «Зенита» в Минске. Реакция Гуренко на забитые командой голы не всегда попадала в трансляцию, но из того, что показали по телевидению, видно, что за голову он все же не хватался.

Так Гуренко реагировал в Минске