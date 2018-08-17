В суде над директором «ДорОрс» в словах его бывшей жены увидели нестыковки

В суде Октябрьского района Минска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении директора «ДорОрса» Александра Козлова, которого обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Сегодня прошел допрос второго ключевого свидетеля — бывшей жены управленца Натальи Козловой.

Александр Козлов. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

По данным следствия, директор и главный инженер «ДорОрса» с июня 2016-го по октябрь 2017 года за счет предприятия по предварительному сговору ремонтировали свои машины и машины близких: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze. Согласно обвинению, автомобили ремонтировались на одном и том же СТО на улице Карвата, с директором которого у главного инженера «были доверительные отношения». В бухгалтерию же предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных авто «ДорОрса» на общую сумму более 11,8 тысячи рублей.

Несколько раз под видом рабочей машины «ДорОрса» ремонтировалась BMW 525 (2005 года выпуска) жены Козлова, с которой он сейчас в разводе, а также BMW X5 сестры. Александр Козлов не признал вину и сказал, что он не совершал эти преступления ни по одному из эпизодов.

Главный инженер Алексей Крупкевич заявил, что действительно организовывал ремонт машин жены и сестры Козлова за счет предприятия, но сам Козлов об этом ничего не знал. Говорил, что помогал «чисто по-человечески» и «нашло какое-то мракобесие». С его слов, жена оплачивала меньшую часть работ, а остальное по инициативе директора СТО шло как оплата ремонта машин «ДорОрса».

Процесс ведет судья Виталий Семенов. Сторону обвинения представляет старший прокурор прокуратуры Минска Елена Крупенина. Интересы Александра Козлова представляют адвокаты Алексей Шваков и Эдуард Якубовский.

Откуда взялся развод

Наталья Козлова — 1979 года рождения. Работает в студии красоты. На допросе она сказала, что живет с дочерью в квартире на Воронянского, которая принадлежит ее бывшему мужу. Сам Козлов, по ее словам, жил на даче в Михановичах, которая принадлежит ей. Когда отношения восстанавливались — они бывали друг у друга.

Как говорит Наталья Козлова, с 2016 года они с мужем «не вели общее хозяйство и общий бюджет», а развелись в сентябре 2017 года. Причина в том, что «Александр сложный в межличностных отношениях» и «у него на первом плане работа». Имущество при этом не делили.

Прокурор Елена Крупенина спросила, почему тогда между ними зафиксировано более четырех тысяч телефонных соединений. Козлова ответила, что из-за несовпадения графиков им часто приходлось говорить друг другу «я занят (а)», что занимало несколько секунд.

Гособвинитель также поинтересовалась, как Наталья Козлова может объяснить то, что она в одно время с экс-супругом и дочерью отдыхала на Кипре в сентябре 2017 года. Свидетель ответила, что таким образом они хотели восстановить семью.

Как BMW X5 оказалась зарегистрирована на сестру

Далее разговор пошел о машинах. По словам Козловой, BMW 525 у нее примерно с 2013−2014 года. Сначала машина была оформлена на мужа, в 2015 году — на нее.

Кроме того, она иногда пользовалась и BMW X5 2011 года, которая зарегистрирована на сестру Козлова. По ее словам, эту машину покупал Александр, когда в России был обвал рубля. А на какие деньги?

По словам Козловой, ее муж брал около 20 тысяч в долг у сестры Елены, которая работает заместителем начальника отдела технических средств главного расчетного информационного центра БелЖД. Но потом между ними возник конфликт, и та потребовала деньги назад. Поскольку их не было, он отдал ей BMW X5, следует из слов свидетеля. Так машина и оказалась оформленой на сестру, у которой есть своя Toyota Camry. Припаркован же кроссовер был недалеко от дома Козловых на Воронянского. По словам Натальи, ее муж иногда в нерабочее время просил X5 у сестры.

Как происходил расчет на СТО

Наталья говорит, что несколько раз ремонтировала свою BMW 525 на СТО в Фаниполе или возле парка Челюскинцев. Но в 2016 году она приехала на СТО на Карвата. С ее слов это было так.

Ей некачественно отремонтировали замок багажника — он все равно заедал. Она позвонила мужу, а тот сказал, чтобы она связалась с главным инженером «ДорОрса» Алексеем Крупкевичем, которого она знает около 10 лет. Они встретились на кольцевой и поехали на СТО на Карвата. Ей понравилось, как там отремонтировали замок, поэтому потом она начала сама обращаться именно в эту мастерскую. Говорит, что остальные разы (около четырех ремонтов BMW 525 и один ремонт BMW X5) гоняла машины на Карвата самостоятельно.

Схема была такой:

1) при возникновении неисправности она звонит по номеру СТО на Карвата, который нашла в интернете, и пригоняет туда машину;

2) на станции ей говорят, когда можно забрать машину. Стоимость называют либо сразу, либо при выдаче авто, но всегда это была сумма от 200 до 500 рублей. Точных цифр Наталья не помнит;

3) она приезжает за машиной, оставляет деньги на столе на ресепшене и забирает ключи и документы. Чек ей никогда не давали, и она его не просила.

По словам Козловой, она «оставляла деньги на столе и не обращала внимания, кто их забирал». Это и вызвало больше всего вопросов у обвинения, защиты и судьи. Ведь со слов свидетеля непонятно, брал ли деньги в руки сотрудник СТО и пересчитывал ли.

Во время допроса у Натальи менялись версии процедуры расчета относительно разных случаев ремонта: «Деньги в моем присутствии кто-то брал», «Я не помню, брал ли кто-то деньги», «Возможно, Фридман брал», «Работник видел, что я оставляла деньги». На многие вопросы снова был ответ: «Деньги я оставляла на столе» или «Мне сложно сказать, прошло много времени».

— Мне трудно поверить в то, что вы говорите. Вы оставляете деньги на столе и уходите? Вот так рассчитываются за услуги? — говорит судья Виталий Семенов.

Прокурор обращает внимание, что Наталья оставляла значительные суммы при собственной зарплате 600−700 рублей.

— И вам безразлично, кто берет деньги, пересчитывает или нет? Вы сами в это верите? — спрашивает Елена Крупенина.

— Ну, так было. Я оставляла деньги на столе, — отвечает Наталья и говорит, что она доверяет людям и там стоит камера. Она также была не в курсе, что стоимость работ была выше озвученных ей сумм.

Директор же СТО Михаил Фридман заявлял, что никаких денег Наталья Козлова никогда не оставляла.

Что же касается значительных сумм, то финансово Козловой помогал экс-супруг, говорит она. У нее была карточка на имя Александра Козлова. Целенаправленно на ремонт машины она просила только один раз, когда нужны были полторы тысячи на BMW X5. Говорит, что муж с ней никогда СТО на Карвата не посещал. Несмотря на то, что их телефоны и были в одно и то же время в мобильной соте, где находится эта станция.

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