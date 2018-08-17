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Соседи
17.08.2018
Валерий Томилин
Цены на многие товары в Литве выше, чем в ЕС, а зарплаты ниже в три раза

Это показало недавнее исследование.

Данные статистического агентства «Евростат» показали, что в 2017 году одежда стоила на 5% дороже, чем в среднем по Европейскому союзу. Обувь – на 6%.

Министерство юстиции совместно с государственной службой по защите прав потребителей представили результаты недавнего исследования цен на бытовую технику, одежду и обувь в Литве и 12 других странах ЕС, сообщил delfi.lt.

Выяснилось, что дешевле всего одежда в Испании и Португалии, а дороже всего – в Чехии. Страны Балтии заняли с 6 по 8 места.

Одежда в Литве стоит столько же, сколько в Германии, Латвии или Эстонии. Но в Литве на 5% дороже, чем в Польше и на 15% дороже, чем в Испании.

Цена на обувь в Литве всего на 1.4% выше, чем средняя по ЕС и на 3-5% выше, чем в Великобритании. Литва и страны Балтии в рейтинге снова «по центру» – вместе с Италией они делят места с 5 по 8 по дороговизне.

Исследование показало, что бытовая техника в Литве стоит на 6.5% дороже, чем в Латвии, но на 25% дешевле, чем в Эстонии и на 7% дешевле, чем в Германии. Относительно Латвии стиральная машина обойдется на 23% дороже, а кофеварка – на 40%.

Член Литовского альянса ассоциации потребителей Кястусис Купшис считает, что переплата за товары для Литвы, страны с низкой покупательской способностью, его печалит. Он советует выбирать товары в интернете и покупать у тех продавцов, которые предлагают цены ниже.

Исследователи отмечают, что хотя цены и не сильно отличаются от среднеевропейских, зарплата в Литве – 693 евро «на руки», а средняя зарплата в ЕС составляет 2260 евро. То есть, Литва в 3.3 раза отстает от средней зарплаты по ЕС.

Исследование провел портал pricer.lt на основании цен на 60 разных товаров в 12 странах ЕС. Цены взяли из самых популярных интернет-магазинов.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»

 
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