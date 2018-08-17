Перестрелка под Ивацевичами: один милиционер погиб, другой – ранен

В пятницу в деревне Бобровичи произошла перестрелка местного жителя с сотрудниками милиции.

На месте происшествия. Фото Радыё Свабода

Один участковый погиб, второй ранен, сообщили TUT.BY в Телеханском сельском исполкоме. По предварительной информации, милиционеры приехали к 57-летнему местному жителю. Пожилой мужчина открыл огонь из ружья по правоохранителям. В результате погиб участковый. Второй милиционер получил ранение.

В Следственном комитете подтвердили информацию о стрельбе. Убитому милиционеру 42 года, раненому — 23, он в реанимации.

Как сообщает Telegram-канал СК, мужчина забаррикадировался дома, отказывался сдаться и угрожал продолжением стрельбы.

Далее, по информации Радыё Свабода, после перестрелки в 15.40, когда прозвучало шесть выстрелов, стрелок Сергей Д. сдался. Около 15.50 СК подтвердил: «обезврежен и задержан».

Известно, что стрелявший проживал в доме один.

— Сегодня днем этот дед взял ружье и пошел по улице гулять. Люди вызвали милицию. Приехали участковые. Он в них из ружья и выстрелил. Одного участкового уложил на месте, — сообщили TUT.BY местные жители.