В Беларуси второй раз за неделю дорожает бензин

И двенадцатый раз за год.

С 18 августа изменятся розничные цены на автомобильное топливо, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 18 августа стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 31 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 39 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 60 копеек, ДТ — 1 рубль 39 копеек.

До этого цена на топливо изменялась 12 августа: тоже на 1 копейку. Тогда концерн подготовился к непопулярной мере и ответил на своем сайте на 12 острых вопросов по этому поводу.