Обложка дня. Канделаки избавилась от Собчак

«Лицо путинского гламура» стала одной из героинь юбилейного выпуска глянца для толстосумов «Татлер».

Вместе с Тиной Канделаки для «обложки-раскладушки» в честь десятилетия журнала снялись Юлия Высоцкая, Татьяна Навка, Елена Перминова, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Ольга Слуцкер, Ульяна Сергеенко, Рената Литвинова и Мария Виноградова.

Почти каждая из дам похвасталась участием в фотосессии по-своему. Многие же обратили внимание, как «элегантно» Канделаки скадрировала обложку для своего Instagram, отрезав изображение своей давней «заклятой подруги» Собчак.

Напомним, Ксения Собчак с давних пор испытывает неприязнь к Канделаки после нескольких лет дружбы. Неоднократно их перепалки переходили в публичное пространство.

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