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Политика
17.08.2018
Лукашенко: в Орше под напряжение должны быть поставлены все – от нелюбимых чиновников до обычного человека

Официальному лидеру доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве.

– Я знаю, что были проведены консультации с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения, – отметил глава государства, сообщает БЕЛТА.

И обратил внимание, что есть неплохие послы, получившие определенный опыт работы:

– И очень даже хорошие кандидатуры из числа дипломатического корпуса. Послушаем мнение и министра иностранных дел в части представленных кандидатур из дипкорпуса. Спектр кандидатур достаточно широк, и давайте мы эти кандидатуры рассмотрим. Но вопрос надо решать, не затягивая, чтобы не допустить неконтролируемого развития некоторых, прежде всего негативных, процессов в экономике. Хотя я не хочу драматизировать ситуацию. Министры на местах, ведомства работают, губернаторы на месте. Управляемость у нас просто не может быть потеряна.

На совещание также были специально приглашены председатель КГБ Валерий Вакульчик и начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко.

– Чтобы потом не было разговоров: те, не те кандидатуры. Естественно, что они контролируют своими ведомствами антикоррупционную составляющую должностных лиц кадрового реестра президента. Если у них есть какие-то вопросы по кандидатурам, которые будут обсуждаться, они выскажут.

Лукашенко также обратил внимание на определенную тенденцию и мнения людей, которые замечает по публикациям в интернете, СМИ, докладам спецслужб.

– Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Это неправильное понимание людьми моих действий. И я уже поручал вам, Наталья Ивановна (Кочанова), и тем, кто работает сейчас в Орше: под напряжение должны быть поставлены все – от нелюбимых чиновников (они этого заслуживают, люди тут правы), но людям надо посмотреть и на себя, прежде чем кого-то осуждать. В Орше, по-моему, с этим у нас есть проблемы, как и по всей стране.

И подчеркнул, что поэтому и поручил обеспечить особый режим функционирования и управления Оршанским районом:

– Пока мы там из болота будем вылезать и выводить на нормальный уровень развития предприятия и социальную инфраструктуру, ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти. Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям.

 
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