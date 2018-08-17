Острый вопрос, на который Лукашенко стоило бы ответить прежде всего

Валерий Карбалевич – о том, каких ответов белорусы ждут от главы государства.

Политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отреагировал на слова главы государства о том, что тот в ближайшее время ответит на критику в свой адрес, которая звучит в СМИ и в интернете.

Каких заявлений ждать от Александра Лукашенко? И на какие острые вопросы ему следовало бы дать четкий ответ?

– Это достаточно противоречивое заявление, – замечает Валерий Карбалевич. – И на данный момент трудно сказать, что оно может означать. Возможно, это некая завуалированная угроза независимым СМИ –намек на продолжение той кампании, которая получила название – «дело БЕЛТА». А, возможно, это реакция на поступающие письма и обращения со стороны населения в Администрацию президента.

Он же сам говорит о том, что 80% таких заявлений носят положительный характер. Но пока здесь можно только гадать – могут быть абсолютно разные варианты и разные реакции на них.

По мнению собеседника, традиционно Лукашенко «дает ответы лишь на те вопросы, которые ему выгодны». А не на те, которые в первую очередьволнуют общество.

– Поскольку власть у нас неконтролируемая людьми и практически несменяемая, это развязывает ей руки. Она может реагировать только на те сигналы, на которые удобно реагировать. Если говорить о том, что сегодня волнует людей, то это, конечно, экономические вопросы. Население не ощущает экономического роста. Даже несмотря на то, что некоторые показатели в последнее время у нас положительные, – считает Валерий Карбалевич.

По его мнению, недавняя поездка Лукашенко в Оршу отчетливо показала, что «экономическая ситуация в стране очень сложная»:

– Он сам заметил, что все предприятия в Орше и Оршанском районе являются проблемными. А ведь точно такая же ситуация наблюдается и в других регионах. Соответственно, людей волнуют проблемы низких зарплат, пенсий, уровня безработицы. Другое дело, что Лукашенко пытается сейчас повернуть все это в выгодную для себя сторону – мол, это нерадивые чиновники виноваты, которые там что-то напутали, не исполнили его мудрые указания.

Людей волнует, когда улучшится экономическое положение в стране и когда начнут расти социальные стандарты? И это один из главных вопросов, на которые люди хотят знать ответ, – подчеркнул политический эксперт.