«Дело профсоюзов»: прокурор просит пять лет ограничения свободы. Федынич: «Ни в какие ворота не лезет»

В суде по делу профсоюза РЭП начались прения сторон.

На прошлом судебном заседании выяснилось, что телефонные разговоры обвиняемых Геннадия Федынича и Игоря Комлика прослушивались даже во время судебного процесса. 17 августа звучат прения сторон.

За процессом наблюдают более 30 человек. Среди них — заместитель главы отдела политики и прессы Представительства ЕС в Беларуси Рената Врубель, правозащитники, профсоюзные активисты.

Прокурор заявила, что «на скамье подсудимых сидят не профсоюзные работники, а только функционеры, которые живут по принципу «чтобы у меня все было, и ничего за это не было», сообщают правозащитники «Вясны».

Она предположила, что все показания свидетелей, данные во время следствия, нужно класть в основу обвинения, упомянув, что профсоюз РЭП призвал отказаться от своих показаний, и о инструкции «как давать показания».

— Точно установлено, что регулярно поступали денежные средства от датского и шведского профсоюза. Таким образом, доказательствами установлен факт сотрудничества с профсоюзами зарубежных государств, от которых поступали денежные средства, — сказала прокурор, добавив, что полученные суммы можно расценивать как иностранную безвозмездную помощь.

И попросила суд наказать Федынича и Комлика ограничением свободы без направления на 5 лет с конфискацией имущества и правом занимать руководящие должности на 5 лет.

Комлику засчитать в срок отбывания наказания пребывание в СИЗО. Меру пресечения (подписка о невыезде) оставить прежними.

– Они добиваются своей цели: парализовать работу профсоюза и мою, как председателя. Потому что пять лет ограничения свободы, плюс пять лет без права занимать должности – это уже десять лет, – прокомментировал коллеге Андрею Стрижаку слова обвинения Геннадий Федынич. – Конфискация имущества – это ни в какие ворота не лезет, доказательной базы нет. Если бы суд был демократичен, то это дело не стал бы рассматривать после одного выступления адвоката. Какое решение примет судья, ведь остается много вопросов? Можно закрыть глаза на все и вынести вердикт, который, возможно, уже с кем-то обсужден, а можно поступить иначе… Это очень высокая ответственность – не только перед белорусским обществом и профсоюзом, но и международным сообществом.

Напомним, на прошлом суде после оглашения всех телефонных разговоров лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич спросил у прокурора, каким образом осуществляется этот прослушивание и на основании чего.

— Я пока на свободе и являюсь руководителем профсоюза. Этот разговор с бухгалтером Генриховной ... Вы не имели права зачитывать их вообще! За каждым в 7 часов утра пришли по 4 человека! Вы говорите, что нет давления, но тут же возражаете этому! Нельзя было их по-другому вызвать?

И мы будем объяснять людям, как вести себя, рассказывать об их правах и обязанностях во время задержаний и допросов! Они не знают этого, не образованны юридически, а вы этим пользуетесь!

По его мнению, прослушивание, сделанное с нарушением закона, не имеет юридической силы.