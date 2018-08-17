Растаев: «Что поражает в наших госСМИ…»

Известный колумнист – о неспособности некоторых учиться на «косяках».

– Что поражает в наших госСМИ, так это полная неспособность учиться на собственных косяках, – рассуждает Дмитрий Растаев у себя в Facebook. – Вот было «дело патриотов». На совершенно невинных людей были вылиты ушаты грязи, но дело в итоге развалилось, ибо шилось белыми нитками, и люди были оправданы. Любое вменяемое СМИ сделало бы вывод из этой ситуации, и впредь зареклось бы лить на кого-то грязь.

Но наши госСМИ – на уровне какой-то амёбы: ничему не учатся. Для любого разумного человека «дело БЕЛТА» в своей смехотворности мало чем уступает «делу патриотов». Казалось бы, приструните перья и дождитесь, чем дело кончится – ан, нет: там были «чёрные души», здесь пошли «чёрные кобели». Прям, дежа вю какое-то!

Амёба и та бы уже научилась, наверное.

Об освещении «дела БЕЛТА». Заявление главреда TUT.BY Марины Золотовой