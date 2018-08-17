Соболенко отомстила за Азаренко: Арина стала кошмаром для Каролин

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-е место в мировом рейтинге) вышла в четвертьфинал крупного турнира в Цинциннати.

Примечательно, что на предыдущей стадии она обыграла пятую ракетку мира француженку Каролин Гарсия – 6:4, 3:6, 7:5, которая, в свою очередь, в 1/16 финала расправилась с Викторией Азаренко – 6:4, 7:5.

Для Соболенко матч с Гарсия стал третьим удачным за неделю против топ-соперниц. Ранее в Цинциннати Арина нанесла поражение восьмой ракетке мира, чешке Каролине Плишковой – 2:6, 6:3, 7:5. А до этого в Монреале наша землячка выиграла у датчанки Каролин Возняцки, которая и вовсе занимает в рейтинге сильнейших вторую позицию – 5:7, 6:2, 7:6 (7:4).

В ¼ финала Western & Southern Open Арина Соболенко сразится с американкой Мэдисон Киз (13-е место в мировом рейтинге).