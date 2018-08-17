Лукашенко намерен «незамедлительно» ответить на камни в свой огород

Глава государства в ближайшее время отреагирует на ряд заявлений в СМИ и интернете. Список ему принесут до конца дня.

— Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать, — сказал официальный лидер на совещании в пятницу, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко попросил пресс-секретаря и пресс-службу вместе с Администрацией президента аккумулировать все эти заявления, как мелкие, так и крупные, объединить по тематике и представить к исходу дня:

— Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются. Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах. И это будет сделано незамедлительно.