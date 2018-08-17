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Рост экономики Беларуси замедлился
Темпы роста ВВП страны продолжают снижаться с каждым месяцем.
В частности, по свежим данным Белстата, в январе-июле валовой внутренний продукт Беларуси вырос на 4,4%. И, с одной стороны, это весьма неплохой показатель.
Однако, с другой, темпы экономического роста замедляются ежемесячно. Если по итогам апреля рост составлял 4,8%, то в конце мая – уже 4,7%. По итогам шести месяцев статистика ухудшилась еще больше – до 4,5% роста. И, наконец, июльские показатели лишь подтвердили нерадостную тенденцию.
Такие данные показывают, что белорусская экономика, скорее всего, закончит год с плюсом. Однако ее рост может оказаться гораздо более скромным, чем ожидалось ранее.
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