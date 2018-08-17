Кремлевский мамковед: «Похоже, эпоха Павла I возвращается»

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– Похоже, эпоха Павла I спустя долгие столетия возвращается в практику парадной муштры перед высшими лицами государства, – пишет «Кремлевский мамковед». – Давеча стало известно о глобальной репетиции перед визитом Путина на очередной популистский форум «Машук» в масштабе чуть ли не спецоперации.

Согласно полученным материалам, «тянуть носок» и «держать шаг с левой» разрешалось только прошедшим медосмотр и проинструктированным в плане риторики молодым гражданам. Само же общение с участниками проходило порядка 15 минут в формате презентации волонтерских проектов. То есть, по сути, общением и не являлось.

Что ж, как мы можем видеть, сюжеты популярных антиутопий воплощаются в жизнь – говорим с ранних лет только по бумажке, лишнего не думаем, вместо диалогов – монологи. Да и все представленные программы в сути своей лицемерны: начиная от поиска денег на добрые дела до мерзкого морального облика исполнителей чужой воли.