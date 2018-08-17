Израилевич хочет взыскать 40 тысяч рублей через суд – за статьи о ресторане в Куропатах

По мнению предпринимателя, публикации независимого издания испортили его репутацию в деловых кругах.

Бизнесмен Аркадий Израилевич недоволен тем, что журналисты газеты «Новы час» активно использовали его имя в публикациях, посвященных строительству скандально известного ресторана в Куропатах «Поедем поедим».

По словам предпринимателя, в статьях указывается, что именно он и принадлежащая ему компания являются конечным бенефициаром строительства ресторана в Куропатах. По его мнению, это не соответствует действительности.

– У ряда лиц после прочтения статей сложилось устойчивое негативное отношение ко мне как к бизнесмену, способному застраивать места исторической памяти для получения коммерческой выгоды, – цитирует Израилевича БелаПАН.

Бизнесмен считает, что «Новы час» опубликовал ряд статей, которые «существенно нарушают такие нематериальные права, как достоинство честь и деловая репутация». Через суд Израилевич хочет добиться от издания компенсации в размере 40 тысяч рублей. Также он требует взыскать еще тысячу рублей непосредственно с автора публикаций – Дениса Ивашина.

– Сам зыск складзены абсалютна неахайна, няграматна, – прокомментировал требования бизнесмена Ивашин в комментарии Радыё Рацыя. – Гэта можа сведчыць пра пэўны ўзровень і тое, як ён ставіцца да гэтай справы. Па-другое, сам памер маральнай кампенсацыі проста фантастычны. У прынцыпе, наколькі я ведаю, нават за забойствы сваякам выплочваюць сумы на парадак ніжэй.

Судебное разбирательство по заявлению Израилевича должно состояться 29 августа. В ответ редакция планирует подать встречный иск в адрес бизнесмена.

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