Яхта миллиардера-белоруса снова попала в прицел читателей «Салiдарнасцi»

Супер-яхта «А» миллиардера — уроженца Гомеля Андрея Мельниченко теперь пребывает в водах Ионического моря.

«Остров Корфу. У города Керкиры — столицы острова. Очень живописно смотрится со стен древней венецианской крепости», — прислал «Салiдарнасцi» фотофакт наш постоянный читатель Николай.

Примечательно, что парусная яхта Мельниченко регулярно попадает в объективы белорусов. К примеру, в мае 2017-го ее видели в Монако.

Монако. Май, 2017. Фото Елены Адамчик

Судно сложно спутать с другими. Эта парусная яхта является одной из крупнейших в мире, она была заказана у немецкой судостроительной компании летом 2015 года. Длина судна составляет 142.81 метра.