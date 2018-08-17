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Яхта миллиардера-белоруса снова попала в прицел читателей «Салiдарнасцi»
Супер-яхта «А» миллиардера — уроженца Гомеля Андрея Мельниченко теперь пребывает в водах Ионического моря.
«Остров Корфу. У города Керкиры — столицы острова. Очень живописно смотрится со стен древней венецианской крепости», — прислал «Салiдарнасцi» фотофакт наш постоянный читатель Николай.
Примечательно, что парусная яхта Мельниченко регулярно попадает в объективы белорусов. К примеру, в мае 2017-го ее видели в Монако.
Монако. Май, 2017. Фото Елены Адамчик
Судно сложно спутать с другими. Эта парусная яхта является одной из крупнейших в мире, она была заказана у немецкой судостроительной компании летом 2015 года. Длина судна составляет 142.81 метра.
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