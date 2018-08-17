На выходных в Беларуси ожидаются дожди и грозы

Но будет по-прежнему тепло.

По данным Белгидромета, 18-19 августа во всех регионах страны возможны осадки и грозы.

В центральной части страны и в Минске температура воздуха днем в субботу составит +19..+21 °С, а в воскресенье +25..+27 °С. Пройдут дожди.

В южных районах, в частности в Гомельской области будет еще жарче – температура поднимется до +26..+28 °С, несмотря на грозы.

В северных, восточных и западных частях страны погода будет более сбалансированная: с температурой воздуха в пределах +21..+25 °С, а также кратковременными дождями и грозами.