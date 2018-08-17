Российский актер Панин устроил очередной пьяный дебош

На этот раз в самолете из Симферополя.

Алексей Панин в отделении полиции, 5 февраля 2018 года

Скандалист Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, который вылетел из Симферополя в Москву. Об этом рассказал один из пассажиров рейса в своем инстаграме.

По словам пользователя admin.anshlak, из-за Панина самолет вернулся в Симферополь, где актера сняли с рейса представители правоохранительных органов. Он отметил, что Панин «ходил пьяный по самолету и не слушался стюардов», сообщает Газета.ru.

Телеканал РЕН ТВ также опубликовал видеозапись, на которой видно, как стюарды пытаются успокоить пассажиров из-за поведения актера.

Отметим, что поведение Панина уже стало притчей во языцех. Он регулярно бил посуду в ресторанах, нарушал ПДД, делал скандальные заявления, а затем извинялся. За годы таких выходок имя Панина стало нарицательным.