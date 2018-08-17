Установлена «скорость смерти»

Учёным Стэнфордского университета впервые удалось зафиксировать процесс умирания клетки — точнее, сам механизм распространения смерти.

И даже измерить его скорость: 30 микрометров в минуту.

Как сообщает ВВС, сигнал, запускающий запрограммированный в каждой клетке процесс самоуничтожения (апоптоз), распространяется в виде волны, которую можно сравнить с разгорающимся лесным пожаром или эффектом домино. Такая волна не затухает, потому что постоянно получает дополнительный импульс и вызывает цепную реакцию.

Таким же образом передаётся, например, электрический сигнал внутри нервных клеток, однако участие этого механизма в апоптозе стало настоящим открытием.

— Готов поспорить, что совсем скоро об этом напишут во всех учебниках, —заявил один из авторов исследования, биохимик Джемс Феррелл.