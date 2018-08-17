Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Израилевич хочет взыскать 20 тысяч долларов через суд – за статьи о ресторане в Куропатах
Дармаедскія камісіі: вяртанне ў Сярэднявечча?
На выходных в Беларуси ожидаются дожди и грозы
Российский актер Панин устроил очередной пьяный дебош
Установлена «скорость смерти»
Как новые аграрные бароны повышают эффективность белорусского животноводства
Главный тренер минского «Динамо» шутил после 1:8
Брестское «Динамо» вылетело из Лиги Европы
Чалый: «У нас появилась возможность представить себе мир, в котором живет Лукашенко»
В колонии умерла судья, приговоренная к 13 годам за взяточничество. За день до освобождения
«Издевался над КГБ»: муж чуть не убил жену — бойца ММА
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
В Литве не хватает 13 тысяч IT-шников – предлагают искать в Беларуси и Украине
«Даход пасьля выхаду на пэнсію вырас удвая». Як працуюць пэнсійныя сыстэмы ў розных краінах і ў Беларусі
Министр архитектуры и министр строительства официально лишились должностей
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему в правительстве тихо смеются после разноса от Лукашенко
Оказывается, глава «пофигистов» Кобяков отвечал Лукашенко на повышенных тонах
Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу
Лицо вице-премьера Матюшевского, когда его похвалил Лукашенко. Фотофакт
Эми Шумер: «Сердце у меня упало и вывалилось из вагины»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
БАТЭ выиграл битву за 8 миллионов евро
В суде выяснилось, что телефоны Федынича и Комлика до сих пор прослушивают
Байнет о поездке Лукашенко: «В Орше решили развеять пепел над руинами»
Что известно про министра промышленности, которого ссылают в Оршу
Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
6 фактов о том, как сложилась жизнь «железной леди» Петкевич после ухода из власти
Романчук: «Белорусы могут иначе, главное – не мешать им»
Калинкина: «Когда наши крушили коллективы, в России просто убирали оттуда знаковых фигур»
Работник «Белшины»: Лукашенко стал оппозицией народу
Дракохруст: Лукашенко обиделся, была сделана глупость
Кто пойдет в президенты на следующих выборах? Прогноз
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Как Лукашенко поднял давление молодому директору
Как в Гомеле перекрыли улицы: Лукашенко ехал на «Майбахе»
Гей-парад в Стокгольме возглавляла полиция
«Крах» стал расцветом для Джиллиан Андерсон (юбилейная подборка фото)
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Сара едет. На Бали!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
17.08.2018
Установлена «скорость смерти»

Учёным Стэнфордского университета впервые удалось зафиксировать процесс умирания клетки — точнее, сам механизм распространения смерти.

И даже измерить его скорость: 30 микрометров в минуту.

Как сообщает ВВС, сигнал, запускающий запрограммированный в каждой клетке процесс самоуничтожения (апоптоз), распространяется в виде волны, которую можно сравнить с разгорающимся лесным пожаром или эффектом домино. Такая волна не затухает, потому что постоянно получает дополнительный импульс и вызывает цепную реакцию.

Таким же образом передаётся, например, электрический сигнал внутри нервных клеток, однако участие этого механизма в апоптозе стало настоящим открытием.

— Готов поспорить, что совсем скоро об этом напишут во всех учебниках, —заявил один из авторов исследования, биохимик Джемс Феррелл.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
4 примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе
Как Лукашенко помог «Зениту»
Белорусы, рванувшие на заработки, объяснили Лукашенко, почему уехали
Об освещении «дела БЕЛТА». Заявление главреда TUT.BY Марины Золотовой
Скандал в благородном семействе. Говорцова – о Захарове: «Зачем ему внук, если он не может поладить с сыновьями?»
Воспоминания грузчика гастронома: «Сроду мяса в магазинах не было»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY