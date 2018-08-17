Скандал в благородном семействе. Говорцова – о Захарове: «Зачем ему внук, если он не может поладить с сыновьями?»

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова «прошлась» по тестю Михаилу Захарову, главному тренеру минской «Юности» и партнеру Александра Лукашенко.

В 2017 году спортсменка познакомилась с хоккеистом столичного клуба Константином Захаровым. Спустя несколько месяцев Ольга Говорцова вышла замуж и забеременела от него.

А вот с тестем Михаилом Захаровым, который известен не только как главный тренер «Юности», но также как партнер Александра Лукашенко по хоккейной площадке и сбору урожая, отношения у теннисистки не сложились. Не сложились настолько, что в интервью TUT.BY Ольга Говорцова раскрыла кухню семейных отношений.

— Какой дед Михал Михалыч?

— Он еще не видел внука. Когда родился Доминик, он написал мне одно СМС-сообщение.

Понимаю, что мы с Костей, моей мамой и сыном до последнего времени находились в США. Потом три недели провели в Минске и снова уехали в США, однако пока были дома, со стороны Михал Михалыча внимания не последовало.

Возможно, сделать первый шаг и общаться с внуком Михал Михалычу не позволяет, как он сам считает, его высокий социальный статус, а наша семья не дотягивает до его уровня?!

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— Вас это огорчает?

— Со слов Кости знаю, что у Михал Михалыча сложные отношения с сыновьями. С Сашей он вообще общается крайне редко из-за определенных причин. И с Костей у него очень непростые отношения. Думаю, зачем ему внук, если он не может поладить с сыновьями?..

Интересно, как отреагирует Михаил Захаров на откровения невестки?

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