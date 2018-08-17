Как новые аграрные бароны повышают эффективность белорусского животноводства

Каким образом реформировать агрокомплекс, чтобы сделать его прибыльным.

Пятью из десяти самых эффективных свиноводческих комплексов страны управляют частные собственники, свидетельствует статистика Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам первого полугодия 2018 года.

Причем два из них введены в эксплуатацию в последние два года. Эти данные демонстрируют, в том числе, каким образом реформировать аграрный комплекс, чтобы сделать его прибыльным.

По такому ключевому показателю, как среднесуточный привес, лидером в этом направлении животноводства по итогам января-июня текущего года стал филиал «Заря» частной компании «Витебскагропродукт». Расположенное в Чашниковском районе хозяйство обеспечило рекордный для отрасли среднесуточный привес в 1 002 граммов, увеличив этот показатель на 12% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

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