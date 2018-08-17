Главный тренер минского «Динамо» шутил после 1:8

Обычно после такого позора подают в отставку, но главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не таков.

Фото официального сайта ФК «Зенит»

Поражение со счетом 1:8 в матче квалификации Лиги Европы наставник белорусского клуба объяснил так (цитируется по «Чемпионату»):

«У «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома» (смеется)».

Хорошо, конечно, что Гуренко не потерял присутствия духа. Но от тренера оскандалившейся команды всё-таки ждёшь несколько другого поведения.

В частности, было бы неплохо, чтобы Сергей Гуренко поделился секретом установления мирового рекорда по количеству голов, пропущенных в большинстве (ШЕСТЬ!). Также хотелось бы узнать версию тренера «Динамо», почему лучший игрок первого матча с «Зенитом» Урош Николич (два гола + результативная передача), отправившийся с командой в Санкт-Петербург, вообще не попал в заявку на матч.