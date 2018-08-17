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Спорт
17.08.2018
Михаил Миронович
Как Лукашенко помог «Зениту»

Назвать поражение минского «Динамо» от санкт-петербургского «Зенита» со счетом 1:8 шокирующим – это значит ничего не сказать.

У этой позорной истории много «отцов». Одним из них главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал Александр Лукашенко. После матча наставник питерцев заявил в эфире телеканала «Матч Премьер»:

– Конечно, всю команду задели слова о том, что в Минске мы ползали на четвереньках. Это оказалось для нас дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает.

Про «четвереньки» говорил именно Александр Лукашенко во время посещения «Гомсельмаша». И подобно высказывания действительно являются мотивирующим фактором: очень часто после подобных заявлений спортсмены стремятся отомстить, доказав свое превосходство. Это подтвердил и депутат Госдумы Николай Валуев, также известный как боксер с прозвищами «Коля-Кувалда» и «Зверь с Востока», написавший в твиттере:

«Семак ответил на слова Лукашенко о «ходящих на четвереньках» игроках «Зенита»… достойно, Зенитушка. Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно. Глядишь,это может стать драйвером для последующих побед Зенита».

Ждём, что скажет по этому поводу Александр Лукашенко.

 
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