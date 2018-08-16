Брестское «Динамо» вылетело из Лиги Европы

16 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между брестским «Динамо» и «Аполлоном» из Лимассола.

Неделей ранее на своем поле киприоты поразили ворота белорусов четырежды. Дома наши земляки сумели отыграть лишь один гол.

Динамо (Брест, Беларусь) – Аполлон (Лимассол, Кипр) – 1:0 (Нехайчик, 86). Первый матч – 0:4.

Таким образом, в еврокубках от Беларуси остался только борисовский БАТЭ, которому уже на следующей неделе предстоит свидание с ПСВ из Эйндховена.