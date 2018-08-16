Облом года: минское «Динамо» оскандалилось в Петербурге

А как всё замечательно начиналось…

Неделю назад в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» разгромило санкт-петербургский «Зенит» – 4:0. В ответной игре российский клуб не мог рассчитывать на поддержку своих болельщиков – выходки фанатов в предыдущем сезоне привели к санкциям УЕФА. В общем, казалось, ничто не помешает «Динамо» сотворить сенсацию и гордо шагнуть в плей-офф отбора ЛЕ.

Главный тренер минчан Сергей Гуренко похвастался, что его поздравил с победой Александр Лукашенко. Да и сам глава государства во время посещения «Гомсельмаша» заявил:

— Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами. Это — главный клуб «Газпрома», главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвертых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим.

16 августа, однако, случилось страшное.

Матч в Петербурге долгое время складывался для «Динамо» не критично. В середине первого тайма минчане пропустили первый раз, но не «поплыли».

Счет 0:1 держался до 66-й минуты, когда «Зениту» удалось забить второй мяч. И даже после этого запас прочности у гостей сохранялся. Тем более, что вскоре питерцы остались в меньшинстве: красную карточку получил один из лидеров российской команды Леандро Паредес.

Но после этого начали происходить необъяснимые события. Имея численное преимущество, «Динамо» дважды пропустило в течение трех минут. Счет стал зеркальным минскому – 0:4…

«Зенит» имел возможности решить всё еще во втором тайме, но растранжирил голевые моменты. А в дополнительное время поклонники минчан воспряли духом: на 99-й минуте Сейду Яхая распечатал-таки ворота хозяев.

Теперь питерцам нужно было забивать еще два гола. Подопечные Сергея Семака решили эту задачу за 5 минут до конца четвертого тайма.

На этом унижения минчан не закончились. В оставшееся время «главное детище «Газпрома» отличилось вновь и вновь…

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Минск, Беларусь) – 8:1 (Паредес, 22, Нобоа, 66, Дзюба, 75, 78, 115, с пенальти, Дриусси, 109, Мак, 120+2, 120+3 – Яхая, 99). Первый матч – 0:4

Боимся даже представить себе, что теперь Александр Лукашенко скажет Сергею Гуренко.