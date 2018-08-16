В колонии умерла судья, приговоренная к 13 годам за взяточничество. За день до освобождения

В Гомельской женской колонии умерла бывшая судья Елена Мельникова, осужденная в 2016 году на 13 лет колонии общего режима.

Елена Мельникова во время суда в 2016 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY​

Как сообщает TUT.BY, 54-летняя женщина проходила по "делу судей". На суде она отрицала свою вину, но все же ее признали виновной в получении взятки на сумму 68 тысяч долларов. Ее коллега 38-летний Юрий Грушецкий свою вину полностью признал. В результате Верховный суд приговорил Грушецкого к 11 годам лишения свободы, Мельникову — к 13.

Мельникова отбывала наказание в женской колонии в Гомеле, готовила документы по надзорной жалобе на приговор. В июне женщина стала жаловаться на боли в животе. Только в августе дочь добилась обследования матери, говорит журналистам знакомый семьи. У бывшей судьи диагностировали четвертую стадию онкологического заболевания. Очень быстро подготовили документы на ее освобождение. Однако женщине это не помогло.

«Елена умерла сегодня ночью в колонии. Завтра ее должны были освободить, а специальная машина — отвезти на лечение в онкодиспансер», — сообщает знакомый семьи.