Белорусы, рванувшие на заработки, объяснили Лукашенко, почему уехали

Глава Беларуси обратился внимание на трудовую миграцию и потребовал принять меры. «О, началось! К каким налогам и штрафам готовиться?» — интересуются интернет-пользователи.

На совещании 14 августа по развитию Оршанского района Александр Лукашенко озаботился проблемой выезда белорусов на заработки.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция), сообщает TUT.BY.

«Официальные данные умножить на 10», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

И дают свой ответ, почему это происходит.

«Уважаемый Александр Григорьевич! Я уехал в Россию не на заработки, а работать и жить, потому что в Беларуси нет работы с нормальным уровнем зарплаты и просто нормальным уровнем для образованного человека. Увы, я не IT».

«Раз уж государство не может обеспечить работой и пособием, то пусть оплатит переобучение. Есть спрос на айтишников, пусть государство сотрудничает с IT-компаниями и ведёт переподготовку безработных. С удовольствием сам бы воспользовался такой возможностью, а не продумывал варианты куда свалить».

«Чего тут удивляться, если у нас на одного работника два начальника. На одно ИП — сто законов. Приходится думать не о работе, а о том, как не нарушить что-то, придуманное кабинетными гениями».

«Люди бегут не от лучшей доли, а к лучшей... Капитан Очевидность».

«Какие-то неблагодарные эти беларусы... 25 лет как раб на галерах, все для них, а они бегут...»

«Естественно люди будут уезжать. У меня друг прорабом в Москве получает 1000 у.е. А здесь ему предлагают 300 долларов. Платили бы хотя бы 600-700 (а лучше больше), и он бы трудился и жил дома с женой и детьми, а не в Подмосковье в вагончике кантовался месяцами...»

«Если родине ты не нужен, то надо такую родину менять».

Но многих больше обеспокоил тот факт, что Лукашенко взялся решить эту проблему:

«Узяуся за яйца — малако прапала». Ну давай за мигрантов возьмись и в РБ останутся одни чиновники и сотрудники органов...»

«Ооооо, началось!!!! К каким налогам и штрафам готовиться?»

«Жэстачайша далжны сядзець у «сасудзе працвятания» без работы и плациць налох на «тунияцтва»...»

«Рассмешил. И как АГЛ возьмется за проблему с уезжающими на заработки? Паспорта отберет, границы закроет? В стране, в которой нет перспектив в экономике и созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест, люди не задерживаются. Жить-то всем хочется, покушать тоже».