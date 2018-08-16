«Издевался над КГБ»: муж чуть не убил жену — бойца ММА

Муж затушил сигарету о жену — бойца UFC и чуть не задушил ее.

Муж спортсменки, Андреа Ли, выступающей в чемпионате UFC по смешанным единоборствам, обвиняется в насилии над своей женой. Речь идет об издевательстве, нанесении телесных повреждений и покушении на убийство.

Мужу американской спортсменки Андреа Ли, выступающей в смешанных единоборствах, были предъявлены полицией обвинения в домашнем насилии. Как сообщил MMA Junkie, Донни Аарон сначала обжег свою супругу сигаретой, после чего пытался ее задушить.

Инцидент произошел во время ссоры, случившейся у семейной пары 4 августа во время просмотра по телевизору турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Аарон является бывшим представителем закона, но сам попадает в полицейские сводки уже не в первый раз. Будучи полицейским, он был осужден за убийство чернокожего. Также у него имеются нацистские татуировки, которые, по его словам, сделаны в тюрьме и никак не отражают того, кем он является сейчас.

«Насилие в этой семье длится годами. Я просто этого не замечала», — заявила подруга Ли, боец MMA Энди Нгуйен, которая и рассказала о конфликте.

При этом сообщается, что Ли и Аарон воспитывают общего ребенка.

29-летняя Ли, начинавшая свою карьеру в кикбоксинге, в 2014 году стала выступать в смешанных единоборствах.

Начав в сентябре того года с победы над Ким Колберт техническим нокаутом на турнире под эгидой скромной организации GFA в Луизиане, Ли затем долгое время выступала в Invicta и LFA. К концу 2017 года на ее счету было десять боев, в которых она одержала восемь побед при двух поражениях.

При этом в феврале 2017 года она выиграла чемпионский титул в легком весе по версии LFA, победив болевым приемом Хизер Бассетт, а в сентябре защитила его в бою с Джейми Торнтон, также проведя удачный болевой прием.

Сразу после этого она подписала контракт с ведущей организацией смешанных единоборств — UFC.

Уже 7 октября должен был состояться дебют Андреа в промоушене, где она в рамках шоу UFC 216 должна была сойтись в дивизионе легкого веса с Калиндрой Фариа, однако за несколько часов до боя Ли была снята с карда.

Допинг-офицеры промоушена применили правила, по которому новички UFC, имеющие в прошлом отстранения в связи с нарушениями антидопинговых правил, сначала должны проходить тесты в течение шести месяцев. Лишь после этого им разрешается участие в боях.

В 2016 году тест Ли после проигранного Саре Д'Алелио болевым приемом поединка дал положительный результат на диуретик, что привело к девятимесячной дисквалификации и последующим проблемам с UFC.

Впрочем, успешно пройдя шестимесячную программу тестирования, американка дебютировала в дивизионе легкого веса главного мирового промоушена и единогласным решением судей победила Веронику Маседов, а их поединок был в итоге признан боем дня.

В данный момент Ли занимает 12-е место в рейтинге UFC среди женщин-легковесов и рассчитывает в ближайшие годы добраться до титульного боя.

Интересно, что спортсменка имеет необычное прозвище — КГБ. Этим наименованием ее наградил бывший тренер по кикбоксингу за внешность, «похожую на русскую» (Ли — длинноволосая блондинка с карими глазами).

Очевидно, самой спортсменке прозвище пришлось по душе: однажды во время чемпионата по муай-тай, который Андреа выиграла в составе команды США, с ней сфотографировалась вся сборная России, так как надпись «КГБ» красовалась на ее экипировке.

Напомним, что ранее был убит в ночном клубе Ташкента чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев. Как сообщил Uznews, спортсмен пришел в клуб в ночь с 8 на 9 августа и пытался пронести нож, однако его остановил охранник. Произошла перепалка, в результате которой Кенжаев нанес охранникам несколько ударов кухонным ножом. Подоспевший на помощь другой охранник выхватил нож и ударил им бойца в грудь.

От полученного ранения спортсмен скончался в больнице в возрасте 25 лет.