Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Издевался над КГБ»: муж чуть не убил жену — бойца ММА
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
В Литве не хватает 13 тысяч IT-шников – предлагают искать в Беларуси и Украине
«Даход пасьля выхаду на пэнсію вырас удвая». Як працуюць пэнсійныя сыстэмы ў розных краінах і ў Беларусі
Министр архитектуры и министр строительства официально лишились должностей
Эксперты прогнозируют обвал российского рубля
СК о статье 349 УК, по которой расследуют «Дело БЕЛТА»: «Не буду комментировать дело TUT.BY»
Ученые разгадали легендарную загадку спагетти
Нацбанк: в Беларуси рекордно подешевели овощи. Но подорожало мясо
Блогер Паук опубликовал фото документа с вердиктом по делу до его вынесения
В Барановичах кто-то забросал иномарку яйцами и обсыпал мукой. Фотофакт
Следствие проверяет деятельность журналиста Павлюка Быковского за десятилетия
Обложка дня: Наш дом окружили огромные жирные черви
Как в Москве маршировали матери и Быков
Мадридские «Атлетико» и «Реал» устроили голевую феерию в Таллинне. Когда Суперкубок УЕФА разыграют в Минске?
Прейгерман: Интеграционные проекты – это ахиллесова пята Беларуси
Главой милиции Гомельщины стал полковник, обменявший себя на заложников
Памёр Хведар Нюнька, шматгадовы лідэр беларусаў Літвы
Лицо вице-премьера Матюшевского, когда его похвалил Лукашенко. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу
Глуховский: «Ни вчерашнего, ни завтрашнего дня у Путина нет»
Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
Почему Лукашенко так возмутился «асфальтом в траве»
15 убийственных характеристик Совмина

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
В суде выяснилось, что телефоны Федынича и Комлика до сих пор прослушивают
Байнет о поездке Лукашенко: «В Орше решили развеять пепел над руинами»
Что известно про министра промышленности, которого ссылают в Оршу
Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
6 фактов о том, как сложилась жизнь «железной леди» Петкевич после ухода из власти
Романчук: «Белорусы могут иначе, главное – не мешать им»
Калинкина: «Когда наши крушили коллективы, в России просто убирали оттуда знаковых фигур»
Работник «Белшины»: Лукашенко стал оппозицией народу
Карбалевич: «Нормальная логика авторитарного режима – душить, затыкать рот»
Дракохруст: Лукашенко обиделся, была сделана глупость
Война с США будет проиграна: почему путинская элита боится санкций больше советской
Кто пойдет в президенты на следующих выборах? Прогноз
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Как Лукашенко поднял давление молодому директору
Как в Гомеле перекрыли улицы: Лукашенко ехал на «Майбахе»
Гей-парад в Стокгольме возглавляла полиция
«Крах» стал расцветом для Джиллиан Андерсон (юбилейная подборка фото)
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Сара едет. На Бали!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
16.08.2018
Александр Седов,Газета.Ru
«Издевался над КГБ»: муж чуть не убил жену — бойца ММА

Муж затушил сигарету о жену — бойца UFC и чуть не задушил ее.

Муж спортсменки, Андреа Ли, выступающей в чемпионате UFC по смешанным единоборствам, обвиняется в насилии над своей женой. Речь идет об издевательстве, нанесении телесных повреждений и покушении на убийство.

Мужу американской спортсменки Андреа Ли, выступающей в смешанных единоборствах, были предъявлены полицией обвинения в домашнем насилии. Как сообщил MMA Junkie, Донни Аарон сначала обжег свою супругу сигаретой, после чего пытался ее задушить.

Инцидент произошел во время ссоры, случившейся у семейной пары 4 августа во время просмотра по телевизору турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Аарон является бывшим представителем закона, но сам попадает в полицейские сводки уже не в первый раз. Будучи полицейским, он был осужден за убийство чернокожего. Также у него имеются нацистские татуировки, которые, по его словам, сделаны в тюрьме и никак не отражают того, кем он является сейчас.

«Насилие в этой семье длится годами. Я просто этого не замечала», — заявила подруга Ли, боец MMA Энди Нгуйен, которая и рассказала о конфликте.

При этом сообщается, что Ли и Аарон воспитывают общего ребенка.

29-летняя Ли, начинавшая свою карьеру в кикбоксинге, в 2014 году стала выступать в смешанных единоборствах.

Начав в сентябре того года с победы над Ким Колберт техническим нокаутом на турнире под эгидой скромной организации GFA в Луизиане, Ли затем долгое время выступала в Invicta и LFA. К концу 2017 года на ее счету было десять боев, в которых она одержала восемь побед при двух поражениях.

При этом в феврале 2017 года она выиграла чемпионский титул в легком весе по версии LFA, победив болевым приемом Хизер Бассетт, а в сентябре защитила его в бою с Джейми Торнтон, также проведя удачный болевой прием.

Сразу после этого она подписала контракт с ведущей организацией смешанных единоборств — UFC.

Уже 7 октября должен был состояться дебют Андреа в промоушене, где она в рамках шоу UFC 216 должна была сойтись в дивизионе легкого веса с Калиндрой Фариа, однако за несколько часов до боя Ли была снята с карда.

Допинг-офицеры промоушена применили правила, по которому новички UFC, имеющие в прошлом отстранения в связи с нарушениями антидопинговых правил, сначала должны проходить тесты в течение шести месяцев. Лишь после этого им разрешается участие в боях.

В 2016 году тест Ли после проигранного Саре Д'Алелио болевым приемом поединка дал положительный результат на диуретик, что привело к девятимесячной дисквалификации и последующим проблемам с UFC.

Впрочем, успешно пройдя шестимесячную программу тестирования, американка дебютировала в дивизионе легкого веса главного мирового промоушена и единогласным решением судей победила Веронику Маседов, а их поединок был в итоге признан боем дня.

В данный момент Ли занимает 12-е место в рейтинге UFC среди женщин-легковесов и рассчитывает в ближайшие годы добраться до титульного боя.

Интересно, что спортсменка имеет необычное прозвище — КГБ. Этим наименованием ее наградил бывший тренер по кикбоксингу за внешность, «похожую на русскую» (Ли — длинноволосая блондинка с карими глазами).

Очевидно, самой спортсменке прозвище пришлось по душе: однажды во время чемпионата по муай-тай, который Андреа выиграла в составе команды США, с ней сфотографировалась вся сборная России, так как надпись «КГБ» красовалась на ее экипировке.

Напомним, что ранее был убит в ночном клубе Ташкента чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев. Как сообщил Uznews, спортсмен пришел в клуб в ночь с 8 на 9 августа и пытался пронести нож, однако его остановил охранник. Произошла перепалка, в результате которой Кенжаев нанес охранникам несколько ударов кухонным ножом. Подоспевший на помощь другой охранник выхватил нож и ударил им бойца в грудь.

От полученного ранения спортсмен скончался в больнице в возрасте 25 лет.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Сивицкий: «Отношения Беларуси с Россией с каждым днем становятся все сложнее»
Оказывается, глава «пофигистов» Кобяков отвечал Лукашенко на повышенных тонах
Почему в правительстве тихо смеются после разноса от Лукашенко
100 дней одиночества
Симоньян: Нет друга, чью виллу на Лазурке не грабили бы один раз за лето
Эми Шумер: «Сердце у меня упало и вывалилось из вагины»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY