Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

В сообщении пресс-службы президента говорится, что этой награды глава Чечни была удостоен «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой».

Напомним, что не так давно старший сын президента Виктор Лукашенко посетил Рамзана Кадырова в Чечне. Там он передал подарки от папы и поел шашлыков.

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