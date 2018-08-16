Об освещении «дела БЕЛТА». Заявление главреда TUT.BY Марины Золотовой

Расследование дела в отношении редакторов и журналистов ряда изданий, в том числе TUT.BY, по статье о несанкционированном доступе к информации продолжается, тему активно освещают СМИ. Главный редактор TUT.BY Марина Золотова считает важным обратить внимание на ряд обстоятельств, нарушающих права сотрудников TUT.BY. Приводим текст ее заявления.

Начнем с официальных заявлений.

Первое заявление Следственного комитета было опубликовано 7 августа 2018 года между 9.00 и 10.00.

В заявлении утверждается, что «в результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа».

Было ли «преступление», причинен ли вред, является ли он существенным, был ли «несанкционированный доступ», особенно с учетом того, что обязательным признаком этого состава по ст. 349 УК является «нарушение системы защиты», а также были ли причастны должностные лица конкретных медиа — эти факты должны быть доказаны в суде. Нарушается презумпция невиновности.

Далее: «Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова».

Как уже отмечалось ранее, постановления о задержании нам были предъявлены гораздо позже, чем данная информация была опубликована на сайте СК. Конкретно в моем случае — в 17.00.

Еще одно заявление Следственного комитета было опубликовано 9 августа между 20.00 и 21.00.

«Главный редактор ООО «ТутБай Медиа» признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью «незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП «БелТА». Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу».

В моих показаниях не звучало выражение «с ведома». Достаточно взять толковый словарь русского языка, чтобы понять, что использование этого выражения в пресс-релизе искажает смысл данных мною на допросе показаний.

Чем чревато такое искажение?

1) Это представляет угрозу для проведения беспристрастного расследования, поскольку другие фигуранты дела могут давать показания, основываясь на материалах следствия, озвученных официальными органами. А в данном случае ситуацию усугубляет то, что мои показания были искажены.

2) Представляет возможность для манипуляций, что и произошло в номере «СБ. Беларусь Сегодня» от 15 августа.

3) Эта информация компрометирует меня в глазах коллег.

Мне не нравится формулировка «учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой». Я рада, что в отношении меня не применялась мера пресечения, но хотелось бы отметить, что результатом такого «активного содействия» стала новая статья, предусматривающая более суровое наказание. Можно ли считать «активным содействием» просто согласие дать показания на второй день после задержания, после отказа давать показания в первый день?

Кроме того, не могу оставить без внимания освещение «дела БЕЛТА» некоторыми СМИ, а также заявление гендиректора РУП «БЕЛТА» Ирины Акулович.

«Панорама» на «Беларусь 1» от 7 августа 2018 года

Заявления Ирины Акулович: тут и тут.

Статья «Дело о банальной краже: «Да, мы воруем!» в газете «СБ. Беларусь Сегодня».

Во-первых, ч.2 ст. 349 УК, по которой нам с коллегами предъявлено подозрение, звучит так:

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации

2. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети.

Именно по ней ведется расследование. Именно по ней нам отвечать перед законом, если наша вина будет доказана.

Но! В статье нет ничего о краже, хищении или воровстве. Но ни телеканал «Беларусь 1», ни газета «СБ. Беларусь Сегодня», ни сама Ирина Акулович не обращают на это внимания. Это нарушает наши права, порочит честь, достоинство и деловую репутацию. Мы требуем извиниться и удалить нарушающую наши права информацию с сайтов.

Вызывает большие вопросы правомерность обнародования материалов следствия — аудиозаписи телефонного разговора между мной и редактором новостей Анной Калтыгиной. Речь идет как о самом факте обнародования, так и об интерпретации записи в СМИ.

Есть смысл также напомнить, что Ирина Акулович была назначена гендиректором БЕЛТА в апреле 2018 года, в правоохранительные органы, по ее словам, она обратилась, в конце апреля — начале мая, а записанный разговор состоялся в марте. Правовые основания проведения прослушивания телефонных разговоров вызывают сомнения, но даже если предположить, что такие действия были санкционированы прокурором, их публикация является грубейшим нарушением и законодательства об оперативно-розыскной деятельности и конституционного права граждан на тайну телефонных переговоров.

Что касается ущерба для РУП «БЕЛТА», то на TUT.BY публиковались исключительно новости из открытого доступа, что предусмотрено правилами использования материалов, опубликованными на сайте агентства. Более того, каждая новость БЕЛТА сопровождалась ссылками на три другие материала агентства, что с начала 2017 года принесло сайту БЕЛТА дополнительно более 350 тысяч переходов.