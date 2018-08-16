В Литве не хватает 13 тысяч IT-шников – предлагают искать в Беларуси и Украине

Зарплаты в секторе информационных технологий Латвии и Эстонии выше, чем в Беларуси. В Литве – ниже, а нехватка катастрофическая.

IT – одна из самых высокооплачиваемых и быстрорастущих сфер в Европе. Это не только программисты, как можно подумать, но и копирайтеры, дизайнеры, менеджеры, специалисты по безопасности, операторы кол-центров и многие другие.

В Литве много лет пишут о нехватке специалистов. Директор ассоциации информационных технологий Infobalt Паулюс Вертялка говорит, что в ближайшие годы страна должна привлечь 13 тысяч специалистов. В Литве заняты в ITвсего 30 тысяч человек, а компании постоянно сталкиваются с нехваткой кадров, сообщает db.lv.

Он предлагает поискать нужных спецов в Беларуси и Украине. Зарплата в сфере остается самой низкой из ближайших к Беларуси стран – чуть больше 1 тыс. евро.

А вот в Латвию недавно пришли такие гиганты индустрии, как Microsoft, SAPи Accenture (в сумме три компании заработали больше 150 млрд долларов за 2017 год). Приход больших компаний вызвал увеличение спроса на специалистов. Правда, на нехватку людей в Латвии пока не жаловались.

Показываем в инфографике, какая зарплата средняя по стране и в IT-секторе Беларуси и стран Балтии.

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