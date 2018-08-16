Министр архитектуры и министр строительства официально лишились должностей

Анатолий Черный освобожден от должности министра архитектуры и строительства, а Виталий Вовк от должности министра промышленности.

Соответствующий указ, как сообщает пресс-служба главы государства, подписал Александр Лукашенко.

Как следует из сообщения, данные чиновники лишились своих должностей «за невыполнение поручений Президента Беларуси по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».

Согласно документу, строгий выговор объявлен председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу.

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии.

Кроме того, Указом предписано председателю Витебского облисполкома освободить Александра Позняка от должности председателя Оршанского райисполкома и назначить на эту должность Игоря Исаченко.

Напомним, что 14 августа на совещании в Орше, которое журналисты назвали самым ярким разносом года, президент пообещал снять двух министров с должности и заикнулся о смене правительства.

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