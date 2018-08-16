Эксперты прогнозируют обвал российского рубля

В случае введения новых американских санкций валюта соседней страны, скорее всего, уйдет в пике.

Речь идет о санкциях в отношение России за предполагаемое участие в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта в английском Солсбери.

В настоящее время готов лишь предварительные вариант санкций, который включает в себя жесткие финансовые меры против российских государственных банков и других организаций – например, США могут запретить своим компаниям взаимодействовать с российскими долговыми обязательствами на финансовом рынке. Либо вообще ограничить использование доллара для некоторых российских госкорпораций.

По мнению экспертов , если самый жесткий вариант предлагаемых санкций будет принят, а это должно произойти уже 22 августа, это приведет к резкому обвалу курса российского рубля. На таком фоне курс валюты соседней страны может упасть до 70-80 рублей за доллар США.

Это в свою очередь, не обещает ничего хорошего белорусскому рублю, курс которого по традиции сильно зависит от положения дел на российском финансовом рынке.