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16.08.2018
Inopressa
Ученые разгадали легендарную загадку спагетти

Пробовали разломить сухие спагетти пополам, взявшись за оба конца макаронины? У вас не получится, разве только вы знаете один трюк, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Решение этой на первой взгляд простой задачи занимает ученых на протяжении десятилетий. Говорят, скончавшийся еще в 1988 году физик и лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман в молодости провел целый вечер, безуспешно пытаясь разломить спагетти и объяснить, почему они никогда не разламываются на две части.

В 2005 году загадка была решена. Французские ученые обнаружили: если спагетти равномерно сгибать с обеих сторон, они всегда ломаются примерно посередине - в месте максимального изгиба. Однако во время разлома по стержню распространяются силы, которые приводят к разломам в других местах, повествует издание.

Тем не менее, при определенных условиях спагетти можно разломить пополам - к такому выводу пришли ученые из авторитетного Массачусетского технологического института, опубликовавшие свое исследование в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Трюк заключается в том, что спагетти необходимо скручивать. Для этого ученые создали аппарат, который под определенным углом скручивал и сгибал сотни спагетти. Вывод исследования: для того чтобы разломить спагетти на две части, прежде чем сгибать их, необходимо скрутить макароны почти на 360 градусов.

В тот момент, когда в спагетти образуется волна, приводящая к новым изломам, дополнительно возникает и волна скручивания, которая распространяется быстрее и расходует энергию первой волны.

- Поэтому, если достаточно туго свернуть макаронину, не возникает второго разлома, - поясняет исследователь Йорн Дункель.

Проблема спагетти решена, но ведь есть и другие макароны.

- Лингвини ведут себя по-другому, - отмечает Дункель.

Посмотрим, сколько времени потребуется для того, чтобы решить и эту загадку, иронизирует автор статьи.

 
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