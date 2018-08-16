Сивицкий: «Отношения Беларуси с Россией с каждым днем становятся все сложнее»

В результате «дела БЕЛТА» белорусское государство понесло как внутренние, так и внешнеполитические издержки, которые превышают все возможные выгоды.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии «Салідарнасці» обратил внимание на несколько любопытных нюансов в ходе недавних задержаний журналистов.

По мнению эксперта, независимо от целей, которые преследовали инициаторы «дела БЕЛТА», оно лишь ослабило позиции Беларуси – причем, сразу на нескольких фронтах.

Прадстаўляліся суседзямі, адключалі тэлефоны. Як сьледчыя затрымлівалі журналістаў TUT.BY

– Во-первых, это дело подрывает доверие со стороны Запада к нашей стране. И происходит это в то время, когда наша страна активно открывается западному миру и пытается нормализовать с ним отношения – как политические, так и экономические, – обращает внимание собеседник.

Кстати, по странному совпадению, задержания журналистов начались именно в тот момент, когда на рабочем месте отсутствовал министр иностранных дел Владимир Макей, который, по некоторым сведениям, в этот момент находился в отпуске.

Второй момент, на который обращает внимание эксперт: «дело БЕЛТА» начали раскручивать именно в тот момент, когда Кремль готовился к новому раунду политического экономического информационного давления на Беларусь.

– Для внешнего наблюдателя данные действия выглядят как подтверждение тех информационных вбросов, которые сейчас активно распространяются через связанные с Кремлем телеграм-каналы. Согласно этим вбросам, Минск якобы согласился на все условия Москвы по сдаче суверенитета и зачищает информационное поле под приход Кремля. Что, естественно, не соответствует действительности. Но, к сожалению, данные телеграм-каналы читают не только в Беларуси или России, но и в западных государствах, – замечает Арсений Сивицкий.

Судя по тому, как в российских СМИ освещается белорусская тема, готовится информационная кампания, чтобы подготовить российское общество к кризису во взаимоотношениях с Беларусью.

– В качестве основных тезисов такой пропагандистской кампании используются аргументы, согласно которым Беларусь ведет себя нелояльно по отношению к России. Что Беларусь якобы совершила геополитическое предательство, не поддержав союзника ни в одном из инициированных им крупных серьезных конфликтов – будь то это конфликт с Грузией, с Украиной или, как сейчас, с Западом. Эта тема будет обостряться, особенно на фоне нарастающих антироссийских санкций со стороны западных стран и стремления Беларуси не попасть под их действия.

Также помимо информационного давления, стоит ожидать давления экономического и политического, предупреждает политический эксперт.

– Кое-что из этого мы уже можем наблюдать: это и позиция России по новому послу, и возможность войны в нефтегазовой сфере, и блокировка белорусской продукции на российском рынке. То есть, отношения с Россией с каждым днем становятся все сложнее и сложнее. Они уже приобретают характер перманентного кризиса.

И вот в этих условиях, когда давление со стороны России усиливается, инициируется дело, которое направлено на то, чтобы подорвать наши отношения с Западом. В этом контексте, независимо от мотивов, «дело БЕЛТА» играет на руку Кремля, – резюмирует Арсений Сивицкий.