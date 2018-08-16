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Комментарии
16.08.2018
Симоньян: Нет друга, чью виллу на Лазурке не грабили бы один раз за лето

Главред пропагандисткого Russia Today рассказала, почему второй год с мужем Тиграном Кеосаяном – ведущим НТВ – отдыхает в Крыму.

Под постом Маргариты Симоньян, опубликованном в Facebook, только позитивные комментарии, из серии: «Аж слюни потекли». Приводим текст полностью.

«Второй год мы с Тиграном летом не едем отдыхать в Европу, а проводим весь отпуск в Адлере. Второй год я отвечаю на удивленные вопросы друзей и знакомых, почему мы никуда не летим.

Объясняю по пунктам.

1. Я не под санкциями (по крайней мере, пока) и могу, слава Богу, летать, куда хочу. Просто не хочу.

2. Я очень люблю свое детство и все время пытаюсь его повторить. В детстве мы все лето ныряли за мидиями и рапанами с волнореза и готовили их на костре прямо на берегу. Где в Европе это можно повторить?

В Адлере кое-где пока еще можно.

3. Черное море теплее, чем Средиземное, а я мерзляк и в Средиземном не могу купаться вообще, даже в августе.

4. В Черном море вода не очень соленая, поэтому можно весь день нырять с открытыми глазами. Попробуйте повторить это в любом другом море-океане (Азовское не в счет, оно тоже тут).

5. В Черном море нет шансов, купаясь, обжечься ядовитой медузой, наступить на ежа и уж тем более встретить акулу. Что неоднократно случалось со мной на других курортах от Мальдив до Монако.

6. В Адлере я провожу утро, играя в нарды с сестрами, а ночь – играя в мафию с братьями. С кем и в каких обстоятельствах за границей это можно повторить?

7. Сервис в постолимпийском Сочи ничем не хуже, чем, скажем, на Кап-Ферра, и точно лучше, чем, скажем в Ницце, где у вас точно больше шансов нарваться на хамство таксиста и угрюмую неповоротливость официанта. Плюс, избалованные Москвой, мы любим, чтобы обед был когда мы хотим, а не строго до двух, аптека была круглосуточной и в шаговой доступности, а ночью были бы, если вдруг захотелось, бары и музыка до утра.

8. Я действительно люблю домашнее вино, которое раньше делал мой дед, а теперь соседи и родственники, и восхитительное краснополянское пиво. А также ставриду, смариду, калкан, барабулю, кубанские раки, черноморские маленькие креветки, мидии и рапаны, пугр, туршу, местный инжир, кубанские помидоры, теть Вартушкину аджику и теть Кнарика сулугуни, которыми мы тут питаемся каждый день.

Лангустины и устрицы, рибаи и, не к ночи помянуты, лобстеры, на мой вкус, одинаково хороши и в Москве, и в Париже. А вот то, что мы едим в Адлере, водится только в Адлере.

9. Здесь я могу хоть всю ночь бродить одна по пляжу и, максимум, что, скорее всего, случится, это ко мне подойдет племянник двоюродной бабушки брата наших соседей и скажет: «Сестричка, ты заблудилась? Домой подвезти тебя?»

Много наших с Тиграном друзей и знакомых снимают или владеют роскошными виллами на Лазурке, и нет ни одного, чью виллу не грабили бы хоть один раз за лето.

10. Европа с Америкой, а также моя любимая юго-восточная Азия, и не менее мой любимый Израиль прекрасны и неповторимы и, конечно, там нужно бывать и, надеюсь, что мы там не раз еще побываем, особенно когда подрастут наши детки и им можно будет всерьез показать Ангкор Ват, Нотрдам и Иерусалим, но мы-то сами все это видели, и не раз, поэтому пока мы в Адлере – играем в нарды, пишем сценарий, ныряем за мидиями и загораем. Присоединяйтесь».

Как муж главреда пропагандисткого Russia Today пробил дно на НТВ грязными шутками про Беларусь и Украину

 
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