Нацбанк: в Беларуси рекордно подешевели овощи. Но подорожало мясо

Цены на плодоовощную продукцию снизились на 10,3%.

Как сообщает сайт регулятора, в июле резко снизились цены на овощи. Причем, такого резкого снижения в этом месяце не наблюдалось уже давно – с июля 2002 года, когда цены на этот вид продукции снизились на 11,2%.

– Наибольшее влияние на общее снижение цен по данной группе товаров в годовом выражении оказало удешевление помидоров и огурцов свежих, бананов и капусты белокочанной, – сообщается в отчете Нацбанка.

В частности, в прошлом месяце белокочанная капуста подешевела сразу на 42,4%, помидоры – на 33,2%, а сладкий перец – на 28,1%. Также снизились цены на импортные фрукты: например, бананы подешевели на 21,5%, а виноград – на 20,2%.

Несмотря, на это в целом годовая инфляция в Беларуси по итогам июля составила 4,1%.

– При этом, как и месяцем ранее, значимое влияние на изменение цен в данном сегменте в июле оказал рост цен на мясо и мясопродукты, – отметили в Нацбанке.

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