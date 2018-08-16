«Страшно представить, что царит сейчас в местном ФСБ»

Прайд мог пройти в селе, где официально живет семь человек.

Мероприятие в поселке Яблоневый согласовала мэр Новоульяновска Светлана Косаринова, сообщает Регион-онлайн. В акции смогут принять участие до 300 человек, — пишет сайт со ссылкой на Николая Алексеева, лидера ЛГБТ-сообщества в Москве.

Буквально через пару часов после появления новости в администрации Новоульяновска сообщили «Говорит Москва», что мероприятие отменили.

Политические Telegram-каналы Рунета комментировали неожиданную новость: в шутку и всерьез. Предлагаем избранное.

«Страшно даже представить, что царит сейчас в местном ФСБ».

«Отлично! Гей-парад как бизнес-план по привлечению туристов».

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«Зато пиар-акция удалась. Жаль, что инфоповод оборвался».

«Федеральная новость №1 в РФ: «Гей-парада в селе не будет».

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