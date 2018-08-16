Следствие проверяет деятельность журналиста Павлюка Быковского за десятилетия

В Беларуси продолжается «хождение по мукам» корреспондента DW.

Корреспондент DW Павлюк Быковский

Накануне ему вернули изъятые ранее банковские карточки, но оргтехнику следователи оставили у себя для проверки.

Корреспондент Deutsche Welle в Минске Павлюк Быковский был вызван в среду, 15 августа, в Следственный комитет Беларуси на допрос. Как сообщил журналист, «беседа прошла спокойно». По ее итогам ему вернули банковские карточки как его собственные, так и его супруги. Ранее они были изъяты у Быковского и супруги.

Кроме того, корреспонденту DW вернули оба изъятых жестких диска, однако компьютер, ноутбук и прочую оргтехнику следствие пока оставило у себя. По словам Быковского, для дальнейшей проверки фото- и других материалов журналиста, которые накопились за десятилетия его журналистской деятельности.

В пятницу, 17 августа, Минский городской суд должен рассмотреть жалобу адвоката журналиста Евгения Пыльченко на решение Партизанского районного суда, который ранее отказался удовлетворить жалобу на неправомерность задержания по делу о нелегальном доступе к платной подписке госагентства БЕЛТА.