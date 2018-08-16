Как в Москве маршировали матери и Быков

Несанкционированный Марш матерей прошел накануне под ливнем.

Акция прошла без задержаний. Ее участника выдвигали требования прекратить дело «Нового величия» и освободить из-под стражи его фигурантов, находящихся сейчас в СИЗО.

Как сообщает Новая газета, в конце акции участники начали оставлять мягкие игрушки у здания Верховного суда, и, расходясь, скандировали слово «Свободу!». Пришедшие не уместились на тротуарах и вышли на проезжую часть, из-за чего движение пришлось перекрыть.

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

В России создана петиция, под которой подписалось более 150 тысяч человек. В ней говорится, что это беспрецедентное по жестокости и цинизму дело выросло из провокации сотрудников правоохранительных органов и их агентов, которые использовали вполне естественный интерес группы молодых людей к политике, чтобы отчитаться о раскрытии и нейтрализации «экстремистской организации».

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