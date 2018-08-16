Мадридские «Атлетико» и «Реал» устроили голевую феерию в Таллинне. Когда Суперкубок УЕФА разыграют в Минске?

Матч за Суперкубок Европы прошел уже даже в такой «футбольной» стране, как Эстония. А Беларусь об этом пока только мечтает.

15 августа в Таллине на 15-тысячном, но очень уютном стадионе Суперкубок УЕФА разыграли «Атлетико» и «Реал». Рубились всерьёз: на поле были основные составы суперклубов, и дело дошло до дополнительного времени.

Реал (Мадрид, Испания) – Атлетико (Мадрид, Испания) – 2:4 (Бензема, 27, Рамос, 63, с пенальти – Коста, 1, 79, Ньигес, 98, Коке, 104)

Белорусская федерация футбола тоже пытается заполучить в Минск Но пока нашим болельщикам остается об этом только мечтать.