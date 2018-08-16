100 дней одиночества

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Барановичах кто-то забросал иномарку яйцами и обсыпал мукой. Фотофакт
Следствие проверяет деятельность журналиста Павлюка Быковского за десятилетия
Обложка дня: Наш дом окружили огромные жирные черви
Как в Москве маршировали матери и Быков
Мадридские «Атлетико» и «Реал» устроили голевую феерию в Таллинне. Когда Суперкубок УЕФА разыграют в Минске?
У судзе прадстаўніца райсавета распавяла блогеру Павуку, што такое «адкрытыя сесіі»
Прейгерман: Интеграционные проекты – это ахиллесова пята Беларуси
Главой милиции Гомельщины стал полковник, обменявший себя на заложников
Памёр Хведар Нюнька, шматгадовы лідэр беларусаў Літвы
Лицо вице-премьера Матюшевского, когда его похвалил Лукашенко. Фотофакт
Силовики задержали зампреда Либерально-демократической партии
В суде выяснилось, что телефоны Федынича и Комлика до сих пор прослушивают
Вячеслав Глеб завершил карьеру
До конца недели будет тепло, но не жарко. Ожидаются грозы
«Белавиа» анонсировала очередную акцию: во Львов от 95 евро, в Париж 150
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу
Глуховский: «Ни вчерашнего, ни завтрашнего дня у Путина нет»
Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
Почему Лукашенко так возмутился «асфальтом в траве»
15 убийственных характеристик Совмина

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
6 фактов о том, как сложилась жизнь «железной леди» Петкевич после ухода из власти
Романчук: «Белорусы могут иначе, главное – не мешать им»
Калинкина: «Когда наши крушили коллективы, в России просто убирали оттуда знаковых фигур»
Работник «Белшины»: Лукашенко стал оппозицией народу
Карбалевич: «Нормальная логика авторитарного режима – душить, затыкать рот»
Дракохруст: Лукашенко обиделся, была сделана глупость
Война с США будет проиграна: почему путинская элита боится санкций больше советской
Ваганов: «Вот уж кто действительно «тырит» из карманов налогоплательщиков и «подписчиков»
Кто пойдет в президенты на следующих выборах? Прогноз
Саакашвили: Путин матерится при лидерах СНГ, Медведев – полное ничтожество
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Как Лукашенко поднял давление молодому директору
Как в Гомеле перекрыли улицы: Лукашенко ехал на «Майбахе»
Гей-парад в Стокгольме возглавляла полиция
«Крах» стал расцветом для Джиллиан Андерсон (юбилейная подборка фото)
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Сара едет. На Бали!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
16.08.2018
Telegram-канал СерпомПо
100 дней одиночества

Прошло 100 дней четвертого президентства Путина.

Иллюстрация к роману «100 лет одиночества» Маркеса

Бензин подорожал;

Рубль упал (с 62 рубль/доллар в мае до 68 в августе);

НДС подняли с 18% до 20%, следом анонсирован рост цен на ЖКХ, продукты и т.п.

пенсионный возраст повышают (закон принят в 1 чтении; на 8 лет для женщин, на 5 для мужчин);

США усилили санкции против России;

Россия испортила отношения даже с дружественной Грецией и союзной Арменией

Было ли что-то хорошее? Да, конечно!

Российская сборная чудесным образом дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ по футболу;

Путин с глазу на глаз поговорил с Трампом в Хельсинки и подарил ему футбольный мяч!

Трамп вернулся с этим мячом в Америку и — ужесточил санкции. А буквально накануне встречи в Хельсинки американцы арестовали очередную русскую шпионку Марию Бутину, якобы имевшую отношение к вмешательству в выборы президента США 2016 года и связанную с высокопоставленными политиками РФ.

Осенью 2000 года, после гибели п/л «Курск» , пожара Останкинской башни и интервью «ху из мистер Путин» Ларри Кингу в ходу был такой анекдот :

Ларри Кинг — Путину:

— Что случилось с вашей лодкой?

Путин с улыбкой:

— Она утонула.

Кинг — Путину:

— Что случилось с вашей башней?

Путин с улыбкой:

— Она сгорела.

Ларри Кинг с ужасом:

— Что случилось с вашим президентом? Он умер?!

Путин здравствует и правит Россией до сих пор. Сейчас таких анекдотов никто не рассказывает. Экстремизмом признаются куда более невинные вещи, типа лайков и репостов в соцсетях. За которые по всей стране сажают все больше и больше людей.

И пока единственная реакция на победные путинские 100 дней — падение его рейтинга.

В августе, согласно опросу ФОМ, за Путина на президентских выборах готовы были бы проголосовать 45% россиян. В мае, накануне инаугурации, — 64%. В марте 2018 года, по подсчетам ЦИК, за Путина отдали голоса 77,5% россиян, принявших участие в голосовании.

Потерять симпатии трети своих избирателей за три месяца — бесспорно, выдающееся достижение. Но, судя по реакции президента, или вернее, отсутствию реакции на явное народное недовольство, его это не парит.

Путин все с той же улыбкой спустя 18 лет выдает свое фирменное: «Она утонула».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Оказывается, глава «пофигистов» Кобяков отвечал Лукашенко на повышенных тонах
Лицо вице-премьера Матюшевского, когда его похвалил Лукашенко. Фотофакт
Почему в правительстве тихо смеются после разноса от Лукашенко
Журналісты «СБ» Крат і Рудзь, якія радаваліся затрыманню калег, — хто яны такія і адкуль узяліся
100 дней одиночества
«Что будет с рублем после кампании «всех старых министров гнать в шею»?»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY