100 дней одиночества

Прошло 100 дней четвертого президентства Путина.
Иллюстрация к роману «100 лет одиночества» Маркеса
Бензин подорожал;
Рубль упал (с 62 рубль/доллар в мае до 68 в августе);
НДС подняли с 18% до 20%, следом анонсирован рост цен на ЖКХ, продукты и т.п.
пенсионный возраст повышают (закон принят в 1 чтении; на 8 лет для женщин, на 5 для мужчин);
США усилили санкции против России;
Россия испортила отношения даже с дружественной Грецией и союзной Арменией
Было ли что-то хорошее? Да, конечно!
Российская сборная чудесным образом дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ по футболу;
Путин с глазу на глаз поговорил с Трампом в Хельсинки и подарил ему футбольный мяч!
Трамп вернулся с этим мячом в Америку и — ужесточил санкции. А буквально накануне встречи в Хельсинки американцы арестовали очередную русскую шпионку Марию Бутину, якобы имевшую отношение к вмешательству в выборы президента США 2016 года и связанную с высокопоставленными политиками РФ.
Осенью 2000 года, после гибели п/л «Курск» , пожара Останкинской башни и интервью «ху из мистер Путин» Ларри Кингу в ходу был такой анекдот :
Ларри Кинг — Путину:
— Что случилось с вашей лодкой?
Путин с улыбкой:
— Она утонула.
Кинг — Путину:
— Что случилось с вашей башней?
Путин с улыбкой:
— Она сгорела.
Ларри Кинг с ужасом:
— Что случилось с вашим президентом? Он умер?!
Путин здравствует и правит Россией до сих пор. Сейчас таких анекдотов никто не рассказывает. Экстремизмом признаются куда более невинные вещи, типа лайков и репостов в соцсетях. За которые по всей стране сажают все больше и больше людей.
И пока единственная реакция на победные путинские 100 дней — падение его рейтинга.
В августе, согласно опросу ФОМ, за Путина на президентских выборах готовы были бы проголосовать 45% россиян. В мае, накануне инаугурации, — 64%. В марте 2018 года, по подсчетам ЦИК, за Путина отдали голоса 77,5% россиян, принявших участие в голосовании.
Потерять симпатии трети своих избирателей за три месяца — бесспорно, выдающееся достижение. Но, судя по реакции президента, или вернее, отсутствию реакции на явное народное недовольство, его это не парит.
Путин все с той же улыбкой спустя 18 лет выдает свое фирменное: «Она утонула».